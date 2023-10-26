Стало известно, почему пилот хотел отключить двигатели самолета в воздухе

Пилот лайнера чуть не устроил авиакатастрофу.

Мужчина попытался заглушить двигатели самолета. ЧП случилось в самолете авиакомпании Alaska Airlines в воздушном пространстве США. Пилота обездвижили. После приземления его арестовали. Самолет выполнял рейс из Эверетта в Сан-Франциско, но из-за произошедшего совершил экстренную посадку в аэропорту другого города.

Что выяснилось

Выяснилось, что он полгода находился в депрессии. А до инцидента не спал порядка 40 часов.

Он употребил психоделические грибы. Расположился в кабине самолета и начал дебоширить. В какой-то момент он потянул за ручки аварийного отключения двигателей.

По словам пилота, он «думал, что спит, и просто хотел проснуться», пишет РЕН ТВ. Ему предъявили обвинения в покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что скрутили пилота, который пытался выключить двигатели во время полета.

А американский пилот умер за штурвалом самолета А-320.

Вскрытие показало, что причиной смерти летчика стала "некая форма заболевания", однако точный диагноз пока не выяснен. Предварительные токсикологические тесты дали отрицательный результат — пилот не был пьян и не находился под действием наркотиков.

На борту самолета Airbus 320 находились 147 пассажиров и пять членов экипажа.