Летевший в Китай самолет приземлился в Красноярске из-за трещины

Самолет Boeing 737 авиакомпании NordStar, вылетевший из Новосибирска в китайский город Санья (Хайнань), совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за трещины на стекле в кабине пилота, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Вскоре после взлета было обнаружено растрескивание внешнего слоя стекла в кабине пилотов. Угрозы ни для экипажа, ни для пассажиров это не представляет», — говорится в сообщении.



Как отметили в авиакомпании, экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту Красноярска. «Резервный борт и экипаж в аэропорту Красноярска уже готовы», — добавили в пресс-службе.



Авиаперевозчик уточнил, что на борту самолета находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа.​