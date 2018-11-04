Летевший в Китай самолет приземлился в Красноярске из-за трещины

«Вскоре после взлета было обнаружено растрескивание внешнего слоя стекла в кабине пилотов. Угрозы ни для экипажа, ни для пассажиров это не представляет», — говорится в сообщении.
Как отметили в авиакомпании, экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту Красноярска. «Резервный борт и экипаж в аэропорту Красноярска уже готовы», — добавили в пресс-службе.
Авиаперевозчик уточнил, что на борту самолета находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа.
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