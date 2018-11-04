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Летевший в Китай самолет приземлился в Красноярске из-за трещины

Самолет Boeing 737 авиакомпании NordStar, вылетевший из Новосибирска в китайский город Санья (Хайнань), совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за трещины на стекле в кабине пилота, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Boeing 737-500.
Boeing 737-500.
samolety.org.

«Вскоре после взлета было обнаружено растрескивание внешнего слоя стекла в кабине пилотов. Угрозы ни для экипажа, ни для пассажиров это не представляет», — говорится в сообщении.

Как отметили в авиакомпании, экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту Красноярска. «Резервный борт и экипаж в аэропорту Красноярска уже готовы», — добавили в пресс-службе.

Авиаперевозчик уточнил, что на борту самолета находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа.​

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