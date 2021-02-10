87-летнее здание школы на Алтае, вероятно, уничтожил обогреватель

Двухэтажное деревянное здание было построено в 1934 году.
По предварительным данным, в качестве причины пожара рассматривается нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.
На сайте МЧС отмечается, что пожарный надзор проводил плановую проверку в школе 27 марта 2019 года и не нашел нарушений требований пожарной безопасности.
По данным на начало 2021 года, в школе обучается 195 человек.
«Пока не принято решение о восстановлении или строительстве нового здания, учащиеся вечерней школы продолжат обучение в помещениях других образовательных учреждений города», — сообщил глава региона Олег Хорохордин.
При пожаре пострадавших нет.