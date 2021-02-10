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Происшествия

87-летнее здание школы на Алтае, вероятно, уничтожил обогреватель

Утром 10 февраля в Горно-Алтайске сгорела вечерняя школа. Ее учеников распределят по другим учреждениям, пока власти не решили, что делать со зданием, сообщили в пресс-службе правительства Республики Алтай.

В Горно-Алтайске сгорела вечерняя школа.
В Горно-Алтайске сгорела вечерняя школа.
altai-republic.ru

Двухэтажное деревянное здание было построено в 1934 году.

По предварительным данным, в качестве причины пожара рассматривается нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.

На сайте МЧС отмечается, что пожарный надзор проводил плановую проверку в школе 27 марта 2019 года и не нашел нарушений требований пожарной безопасности.

По данным на начало 2021 года, в школе обучается 195 человек.

«Пока не принято решение о восстановлении или строительстве нового здания, учащиеся вечерней школы продолжат обучение в помещениях других образовательных учреждений города», — сообщил глава региона Олег Хорохордин.

При пожаре пострадавших нет.

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