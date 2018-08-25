39-летнего барнаульца судят за кражу крема из магазина

Прокуратура Ленинского района г. Барнаула утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины 39 лет, который совершил грабеж в одном из магазинов на территории Ленинского района Барнаула.

Следствием установило, что в конце июля 2018 года на территории Ленинского района г. Барнаула указанный мужчина зашел в продуктовый магазин, где с полок витрин взял 4 банки крема для тела, сообщил altapress.ru заместитель прокурора Ленинского района Барнаула Дмитрий Репин

Это заметили сотрудники магазина, но не смогли оперативно задержать мужчину. Все происходящее попало на видео с камер наблюдения магазина. Спустя 4 дня вора нашли.

В ходе допроса барнаулец дал признательные показания и пояснил, что похищенный крем он использовал по назначению, а банки выбросил.

Действия обвиняемого квалифицированы органом следствия по ч.1 ст. 161 УК РФ.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.