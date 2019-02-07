56-летнего бойфренда Марии Бутиной обвинили в мошенничестве и отмывании денег

В США обвинения предъявлены американцу, которого связывали романтические отношения с задержанной россиянкой Марией Бутиной — Пола Эриксона заподозрили в мошенничестве и отмывании денег, сообщило бюро федерального прокурора по штату Южная Дакота, пишет РИА Новости .

Обвинения 56-летнему Эриксону предъявили 5 февраля, однако он заявил о своей невиновности. Американцу вменяют 11 преступных эпизодов, максимальный срок по ним — до 20 лет тюрьмы по каждому обвинению, а также штраф до 250 тысяч долларов.

В обвинительном заключении говорится, что с 1996 года до августа 2018 года Эриксон занимался привлечением средств инвесторов, давая им ложные обещания. Среди проектов, в которые Эриксон призывал вложить деньги, — инвалидное кресло-туалет, строительство домов престарелых и проекты в области недвижимости в Северной Дакоте. Эриксона отпустили на свободу до процесса, дата которого пока не объявлена, пишет bfm.ru.

Обвинения не имеют отношения к делу Бутиной. Гражданка РФ была задержана в 2018 году и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на российское правительство — в противном случае ей грозило до 20 лет тюрьмы.

Уроженка Барнаула Мария Бутина заявила, что Эриксон помогал ей наладить неофициальные контакты в США — в частности, с Национальной стрелковой ассоциацией.