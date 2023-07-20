13-летнего подростка в Алтайском крае ищут шестой день

Плесовских Александр пропал вечером 15 июля в Бийске. Он ушел из дома в неизвестном направлении.

СУ СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело об убийстве - это расширяет возможности правоохранителей при поиске пропавших.

Также известно, что главе Следкома РФ Бастрыкину доложат об исчезновении мальчика.

Приметы: на вид 13 лет, рост 160 см, худой, волосы русые, глаза зеленые.

Одежда: темно-синяя футболка, темно-синие джинсовые шорты, черные сланцы.

Мальчика ищут волонтеры "ЛизаАлерт" - не менее 32-х человек, также полицейские.

Следком призывает всех, у кого есть информация о нахождении подростка, позвонить по следующим номерам телефона: 8(385 2) 29-80-02, 8-905-981-16-60 или 02.

Ранее возбудили уголовное дело об убийстве женщины, которую уже месяц ищут в Барнауле.