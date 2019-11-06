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Происшествия

90-летнего профессора осудили за ловлю рыбы на коноплю

В Рязанской области суд приговорил 90-летнего Николая Рябова — профессора философии Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) — к 3,5 годам условно за незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства.

Рыбалка.
Рыбалка.
СС0

По версии следствия, преподаватель нарвал и высушил коноплю, чтобы удить на нее во время рыбалки, сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

В 2018 году профессор уже «был осужден за выращивание кустов конопли на своем участке, а также за приобретение и хранение конопли, которую он и нарвал на своем приусадебном участке». Тогда он ловил рыбу на смесь конопляных семян с геркулесовой кашей.

«Сам он никогда не употреблял коноплю, то есть не курил ее и вообще никогда не употреблял никаких наркотических средств», — добавили в суде.

В первый раз Рябова приговорили к 2 годам и 2 месяцам условно, пишет znak.com. Оба раза профессор вину признал и раскаялся.

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