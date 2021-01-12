20-летнего жителя Алтайского края осудили за сексуальное насилие над двумя мальчиками

Житель Третьяковского района получил срок за сексуальное насилие над мальчиками 8 и 9 лет.

20-летний мужчина пришел в гости к бывшей сожительнице своего брата, чтобы помочь по хозяйству.

Когда женщина предложила ему сходить в баню, тот попросил отправить с ним ее сыновей.

«Находясь с мальчиками наедине, мужчина совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера. На следующий день дети рассказали матери о произошедшем, и злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Во время следствия мужчина признал вину. Суд назначил ему 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее педофил из Бийска получил срок за преступление против 11-летней девочки.