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Происшествия

20-летнего жителя Алтайского края осудили за сексуальное насилие над двумя мальчиками

Житель Третьяковского района получил срок за сексуальное насилие над мальчиками 8 и 9 лет.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

20-летний мужчина пришел в гости к бывшей сожительнице своего брата, чтобы помочь по хозяйству.

Когда женщина предложила ему сходить в баню, тот попросил отправить с ним ее сыновей.

«Находясь с мальчиками наедине, мужчина совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера. На следующий день дети рассказали матери о произошедшем, и злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Во время следствия мужчина признал вину. Суд назначил ему 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее педофил из Бийска получил срок за преступление против 11-летней девочки.

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