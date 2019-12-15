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Происшествия

8-летнему ребенку из Омска вырезали вросшую в колени гречку после издевательств родителей

Жителю Омска грозит тюремный срок за издевательства над сыном своей сожительницы. Мужчина пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

По информации Telegram-канал «Подъем», издевательства мужчина снимал на видео. Так он наказывал ребенка за «несвоевременное возвращение домой из школы и с прогулки», уточнило региональное управление Следственного комитета.

27-летняя мать мальчика знала, как ее сожитель обращается с ребенком, но не вмешивалась и даже одобряла такие воспитательные меры.

После очередного наказания мальчик сбежал и рассказал об издевательствах соседу, который вызвал полицию.

Пострадавший от издевательств родителей мальчик из Омска
Пострадавший от издевательств родителей мальчик из Омска

По словам представителя регионального управления СК Егора Мироненко, ребенок долгое время голодал — у него диагностировали белково-энергетическую недостаточность. Кроме того, в больнице ему провели операцию под наркозом по удалению вросшей в кожу гречки.

В отношении мужчины и его сожительницы, матери ребенка, возбуждены уголовные дела по статьям 117 («Истязание»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

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