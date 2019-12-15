8-летнему ребенку из Омска вырезали вросшую в колени гречку после издевательств родителей

По информации Telegram-канал «Подъем», издевательства мужчина снимал на видео. Так он наказывал ребенка за «несвоевременное возвращение домой из школы и с прогулки», уточнило региональное управление Следственного комитета.
27-летняя мать мальчика знала, как ее сожитель обращается с ребенком, но не вмешивалась и даже одобряла такие воспитательные меры.
После очередного наказания мальчик сбежал и рассказал об издевательствах соседу, который вызвал полицию.
По словам представителя регионального управления СК Егора Мироненко, ребенок долгое время голодал — у него диагностировали белково-энергетическую недостаточность. Кроме того, в больнице ему провели операцию под наркозом по удалению вросшей в кожу гречки.
В отношении мужчины и его сожительницы, матери ребенка, возбуждены уголовные дела по статьям 117 («Истязание»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.