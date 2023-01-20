18-летний актер Суховский погиб от удара током

О гибели Суховского рассказала его приемная мать, продюсер Юлианна Медведева.
Юноша переехал в Москву, чтобы поступить в школу Табакова. Медведева утверждает, что он начал подрабатывать на стройке и там погиб.
По ее словам, актер пошел к начальнику для получения зарплату. Ее якобы не выдавали и, говорит женщина, «кормили завтраками».
«Тот отправил его сфотографировать счетчики в трансформаторной будке, в которой его убило током», — написала Медведева в соцсетях.
Она говорит, что Суховский еще два дня пролежал возле будки. Только потом его нашли.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельство трагедии.
Арсен Суховский сыграл в фильме «Недетский дом» с Иваном Охлобыстиным. Также он играл в мини-сериале «Ладога».
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