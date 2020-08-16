17-летний футболист умер во время тренировки в Москве

По последней информации, спортсмену стало плохо во время подготовки, пишет «Лента».
Сообщается, что юноша сначала потерял сознание, потом у него начались судороги. Его срочно госпитализировали, но врачи не сумели спасти Михаила.
Причина смерти устанавливается.
Напомним, что подобная трагедия уже случалась в этом году.
20 апреля защитник фарм-клуба московского «Локомотива» «Казанка» Иннокентий Самохвалов умер во время индивидуальной тренировки от сердечного приступа. Спортсмену было 22 года, у него остались жена и сын.