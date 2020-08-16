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Происшествия

17-летний футболист умер во время тренировки в Москве

17-летний футболист Михаил Колосов скончался во время тренировки на стадионе «Рублево» в Москве.

Футбол.
Футбол.
СС0

По последней информации, спортсмену стало плохо во время подготовки, пишет «Лента».

Сообщается, что юноша сначала потерял сознание, потом у него начались судороги. Его срочно госпитализировали, но врачи не сумели спасти Михаила.

Причина смерти устанавливается.

Напомним, что подобная трагедия уже случалась в этом году.

20 апреля защитник фарм-клуба московского «Локомотива» «Казанка» Иннокентий Самохвалов умер во время индивидуальной тренировки от сердечного приступа. Спортсмену было 22 года, у него остались жена и сын.

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