21 марта
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Происшествия

64-летний лысый мужчина со светлыми усами пропал в Алтайском крае

Пахин Федор Семенович пропал в селе Боровиково Павловского района. Последний раз его видели 14 марта.

Пропал человек. Поиск пропавших.
Пропал человек. Поиск пропавших.
altapress.ru

Он был одет в коричневый камуфляжный костюм, черные берцы и черную шапку.

Пропал человек.
Пропал человек.
«ЛизаАлерт»

Рост 168 см, нормальное телосложение, голубые глаза, светло-русые усы.

Ранее в Барнауле нашли погибшей пропавшую 16-летнюю девушку.

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