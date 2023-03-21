64-летний лысый мужчина со светлыми усами пропал в Алтайском крае

Он был одет в коричневый камуфляжный костюм, черные берцы и черную шапку.
Пропал человек.
«ЛизаАлерт»
Рост 168 см, нормальное телосложение, голубые глаза, светло-русые усы.
Ранее в Барнауле нашли погибшей пропавшую 16-летнюю девушку.
Пахин Федор Семенович пропал в селе Боровиково Павловского района. Последний раз его видели 14 марта.
Он был одет в коричневый камуфляжный костюм, черные берцы и черную шапку.
Рост 168 см, нормальное телосложение, голубые глаза, светло-русые усы.
Ранее в Барнауле нашли погибшей пропавшую 16-летнюю девушку.
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