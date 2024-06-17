7-летний мальчик утонул в Алтайском крае

В селе Алтайском в открытом водоеме утонул ребенок, сообщает региональный Следком .

По данным следствия, мальчик вместе с сестрой ушли на детскую площадку без присмотра взрослых. По дороге дети решили пройти к озеру и искупаться.

Ребенок зашел на глубину, не смог самостоятельно выплыть и утонул.

В настоящее время устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Следственное управление СКР по Алтайскому краю напоминает: детей нельзя оставлять без присмотра. Также важно проводить с ними постоянные беседы на тему личной безопасности.

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