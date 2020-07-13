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Происшествия

15-летний подросток скончался от бубонной чумы в Алтае

В монгольском аймаке Говь-Алтай зафиксирован случай смерти, причиной которой, возможно, стало заражение бубонной чумой, пишут «Новости Горного Алтая» со ссылкой на монгольские СМИ.

Чума.
Чума.
CC0

«Погибший — 15-летний мальчик, съевший мясо сурка. Движение транспорта в нескольких районах аймака закрыто до тех пор, пока не будет объявлен окончательный анализ лабораторного исследования на выявление бубонной чумы», — отмечается в официальном сообщении.

Аймак Говь-Алтай (ранее Гоби-Алтайский) расположен на юге Монголии. Центр аймака — город Алтай, по численности населения сопоставимый с Горно-Алтайском.

Ранее сообщалось, что 5 июля в больницу был госпитализирован 15-летний мальчик из поселка Уланхус Баян-Улгийского аймака, еще ранее сообщалось о двух заболевших в Ховдском аймаке Монголии. Кроме того, чумой заболел скотовод из автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая. Все они употребляли в пищу мясо сурка.

Природный очаг чумы действует и в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Последний раз случай чумы регистрировали здесь в 2016 году, когда заболел непривитый ребенок, который помогал взрослым разделывать тушку сурка.

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