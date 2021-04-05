18-летний российский футболист умер во время матча

4 апреля футболист клуба «Знамя труда» из Орехово-Зуева Никита Сидоров умер во время матча. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника команды.

18-летний спортсмен умер во время матча на местном стадионе «Торпедо».

«Действительно, это так. Была игра молодежного состава, это случилось. Больше ничего сказать не могу», — передает издание слова начальника команды.

Как отмечает ТАСС, 4 июля 2020 года в клубе «Знамя труда» чуть не произошла еще одна трагедия. Тогда в 16-летнего голкипера Ивана Заборовского ударила молния, спортсмен попал в реанимацию. Футболиста ввели в искусственную кому, и через несколько дней он пришел в себя.

В июле 2018 года в Барнауле во время футбольного матча на стадионе Алексея Смертина умер вратарь одной из команд.