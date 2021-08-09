15-летний сибиряк умер по дороге с курорта

На платформе железнодорожного вокзала «Казань-2» лежало тело подростка, пишет агентство «Татар-информ». Из-за этого вокзал был оцеплен полицейскими и сотрудниками вокзала.

Как рассказал агентству старший помощник руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров, 15-летний подросток скоропостижно скончался в пассажирском поезде Анапа — Новокузнецк на перегоне из Буинска в Казань.

Известно, что ребенок ехал с родителями, у мальчика было врожденное заболевание, которое не называют.

После случившегося полиция оцепила вокзал «Казань-2», на месте работали оперативники. Позже тело ребенка перенесли на платформу, а родители сошли с поезда.