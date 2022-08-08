23-летний житель Алтая без прав устроил серьезную аварию, а сам погиб

В Кош-Агачском районе Республики Алтай произошла авария с двумя автомобилями, один человек погиб.

Инцидент случился 5 августа.

По данным МВД региона, 23-местный житель, управляя автомобилем «ВАЗ-21103», двигаясь со стороны села Ортолык в сторону села Кош-Агач, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Subaru Legacy Outbac, под управлением 31-летнего местного жителя.

В результате ДТП водитель ВАЗ-21103 скончался от травм в Кош-Агачской районной больнице.

С разными травмами были госпитализированы водитель Subaru и 21-летний пассажир «Лады».

В ходе разбирательства было установлено, что погибший 23-летний водитель был без прав.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее страшное ДТП с пятью машинами и одним погибшим произошло в Алтайском крае.