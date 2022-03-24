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Происшествия

18-летний житель Алтая получил срок за удар ножом в живот 17-летнего парня

Жителя села Улаган Республики Алтай осудили на два года общего режима за нанесение тяжких телесных повреждений.

Человек с ножом. Преступник.
Человек с ножом. Преступник.
pixabay.com.

Инцидент случился 29 февраля 2020 года.

Ночью возле гимназии нетрезвый 18-летний молодой человек на фоне личной неприязни спровоцировал конфликт с 17-летним парнем и ударил его ножом в живот. Потерпевший получил травмы, опасные для жизни.

Как сообщает СК Республики Алтай, ссора возникла из-за давнего конфликта: злоумышленник считал, что пострадавший оговорил его, обвинив в совершении правонарушения.

Суд прошел 19 ноября 2021 года, защита подавала апелляцию, которая была рассмотрена 17 марта — решение суда осталось прежним.

Молодой человек будет отбывать наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, пишут «Новости Горного Алтая».

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