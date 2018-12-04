30-летний житель Алтая убил человека из-за подростковых обид

По данным следствия, в июне 2018 года в Заринске обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своему другу. Увидев в одной из комнат спящего знакомого, который также находился в гостях, он вспомнил, что в подростковом возрасте мужчина украл у него вещи.

Обвиняемый разбудил спящего и нанес несколько ударов по лицу, потерпевший получил закрытый перелом челюсти. Через несколько дней он скончался в больнице от развившегося осложнения вследствие полученных телесных повреждений.

Избивавший обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Дело передано в суд.