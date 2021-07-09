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Происшествия

Теперь его будут звать «шредер». 36-летний житель Алтая в зале суда съел явку с повинной

Житель Республики Алтай написал явку с повинной в деле о хищении, но передумал и съел признательные показания, пока суд отвлекся. Это мужчину не спасло.

Правосудие. Суд
Правосудие. Суд
СС0

Алтайца признали виновным по ч. 1 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия).

В июле 2020 года мужчину судили по уголовному делу о хищении чужого имущества. Он находился за решеткой в зале суда, когда получил для ознакомления материалы уголовного дела.

«Желая избежать наказания за совершенное преступление, воспользовался тем, что присутствовавшие при этом работник суда и сотрудники полиции отвлеклись, вырвал из дела протокол своей явки с повинной, содержащий его показания с признанием вины и имеющий доказательственное значение для отправления правосудия, разорвал его на мелкие части, затем съел», — рассказали в СУ СКР по Республике Алтай.

Все поглощенные бумаги восстановили и избежать наказания ему не удалось. Более того, за эту выходку срок обвиняемого увеличился.

Суд в совокупности приговорил мужчину к 5 годам и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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