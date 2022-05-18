18 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

50-летний житель Алтайского края несколько лет насиловал двух дочерей

50-летнего жителя Волчихинского района обвиняют в сексуальном насилии и развратных действиях над лицами, не достигших 14 лет.

Насилие над детьми. Маленькая девочка.
Насилие над детьми. Маленькая девочка.
СС0

По сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю, мужчина жил в одном из сел района вместе с двумя дочерьми, находящимися на воспитании.

В период с 2013 по 2019 год отец совершал половые преступления с применением насилия в отношении 10- летней девочки.

Кроме того, в 2021 году обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, совершал развратные действия в отношении второй дочери -девочке на тот момент было 13 лет.

В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания.

Следствием собраны доказательства, уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

Ранее в Алтайском крае завершили уголовное дело в отношении 47-летнего депутата Государственного собрания — Эл Курултай (Республика Алтай). Его обвиняют по двум тяжким статьям — изнасилование несовершеннолетней и развратные действия.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость