50-летний житель Алтайского края несколько лет насиловал двух дочерей

50-летнего жителя Волчихинского района обвиняют в сексуальном насилии и развратных действиях над лицами, не достигших 14 лет.

По сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю, мужчина жил в одном из сел района вместе с двумя дочерьми, находящимися на воспитании.

В период с 2013 по 2019 год отец совершал половые преступления с применением насилия в отношении 10- летней девочки.

Кроме того, в 2021 году обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, совершал развратные действия в отношении второй дочери -девочке на тот момент было 13 лет.

В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания.

Следствием собраны доказательства, уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

Ранее в Алтайском крае завершили уголовное дело в отношении 47-летнего депутата Государственного собрания — Эл Курултай (Республика Алтай). Его обвиняют по двум тяжким статьям — изнасилование несовершеннолетней и развратные действия.