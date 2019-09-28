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Происшествия

22-летний житель Алтайского края убил в лесополосе мать с двумя детьми

Полицейские вместе со следователями раскрыли убийство женщины и двух ее малолетних детей, совершенное в Славгородском районе (Алтайский край).

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

По подозрению в этом тяжком преступлении задержан 22-летний житель Славгородского района. Его задержали полицейские по подозрению к причастности к исчезновению 27-летней жительницы села Павловка, которая вместе со двумя детьми — 9-летней дочерью и 4-летним сыном — ушла вечером 21 августа из дома и не вернулась, сообщает пресс-центр краевого главка МВД.

По факту безвестного исчезновения женщины с детьми возбудили уголовное дело.

По версии следствия, потерпевшая собрала личные вещи, документы и совместно с двумя детьми решила уехать в другой регион, говорится в сообщении СУ СК России по Алтайскому краю.

Она попросила родного брата гражданского супруга подвезти ее и детей до вокзала. По дороге мужчина во время ссоры убил женщину и детей, а тела сокрыл в лесополосе в нескольких километрах от села Павловка. Там они и были обнаружены при проведении следственных действий с участием подозреваемого.

В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств циничного убийства.

Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего).

Оперативно-розыскные мероприятия

Полицейские и следователи с момента поступления заявления об исчезновении сельчан проводили комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавших без вести.

Рассматривались различные версии, отрабатывались лица, с которыми общалась женщина. В СМИ были размещены ориентировки с приметами и фотографиями разыскиваемых.

В поиске участвовали и волонтеры.

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