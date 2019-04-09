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Происшествия

17-летний житель алтайского села обокрал собутыльника-инвалида

Парень из Поспелихинского района пойдет под суд за две кражи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Карман, деньги.
Карман, деньги.
СС0

В январе 2019 года 17-летний парень распивал спиртное в квартире у 46-летнего мужчины. Он увидел, что у хозяина есть большая сумма денег, и предложил уехать пить в другое место. Обманным путем он достал ключ от квартиры знакомого и позже проник в жилище за деньгами. Он забрал 9 тысяч рублей.

Следователи отмечают, что потерпевший — инвалид. Украденные деньги были частью его пенсии.

Также правоохранители доказали, что парень ранее украл 10 тысяч рублей из кармана незнакомого мужчины в одном из учреждений района.

Несовершеннолетний свою вину признал. Уголовное дело направлено в суд.

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