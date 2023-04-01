Когда девушку видели последний раз, она была в серой куртке. У нее невысокий рост — 158 см, нормальное телосложение.
19-летнняя девушка в серой куртке пропала в Барнауле.
«ЛизаАлерт»
Из особых примет: черные волосы, карие глаза.
Родные просят помочь жителей Алтайского края и в частности Барнаула в поисках.
Если вы видели пропавшую или знаете что-то о ее местонахождении, обратитесь на круглосуточную горячую линию: 8−800−700−54−52. Звонок бесплатный.
Между тем в алтайском поселке уже третий месяц ищут 42-летнего невысокого мужчину.