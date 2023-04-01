1 апреля
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Происшествия

19-летнняя девушка в серой куртке пропала в Барнауле

19-летняя Огаркова Екатерина Витальевна пропала в Барнауле. Ее ищут с 28 марта, о местонахождении ничего неизвестно, сообщает «ЛизаАлерт».

Пропал человек. Поиск пропавших.
Пропал человек. Поиск пропавших.
altapress.ru

Когда девушку видели последний раз, она была в серой куртке. У нее невысокий рост — 158 см, нормальное телосложение.

19-летнняя девушка в серой куртке пропала в Барнауле.
19-летнняя девушка в серой куртке пропала в Барнауле.
«ЛизаАлерт»

Из особых примет: черные волосы, карие глаза.

Родные просят помочь жителей Алтайского края и в частности Барнаула в поисках.

Если вы видели пропавшую или знаете что-то о ее местонахождении, обратитесь на круглосуточную горячую линию: 8−800−700−54−52. Звонок бесплатный.

Между тем в алтайском поселке уже третий месяц ищут 42-летнего невысокого мужчину.

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