12-летняя девочка из Алтайского края перепутала лекарства и умерла от передозировки

Глава СКР Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль и поручил доложить о результатах расследования.

Трагедия произошла еще два года назад, сообщает Mash Siberia.

Но отец погибшей девочки до сих пор надеется добиться справедливости. Он винит завуча школы, которая, как считает мужчина, довела его дочь до нервного срыва.

Завуч Ольга Рыблева вызвала ученицу к себе и отчитала за ролик в социальных сетях, который она снимала с друзьями.

По словам других школьников и их родителей, жестокая и своенравная преподавательница постоянно срывалась на детей.

После разговора девочка решила выпить успокоительное, но перепутала валерьянку с другим лекарством и скончалась от передозировки.

Сперва под уголовное дело попала мама погибшей. Но школе тоже досталось.

Рыблева, как временно занимающая должность директора, выставила виновной классного руководителя. Отец погибшей в корне не согласен со следствием и не оставляет дело даже спустя столько времени.

Ранее внезапно во время перемены умер школьник. Подросток в шутку боролся со своим другом, но упал и потерял сознание. Приехавшая скора констатировала смерть 14-летнего ученика. Есть версия, что друг в игре случайно нанес погибшему роковой удар в грудь.