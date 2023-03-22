На улице города-миллионника нашли школьника без сознания

16-летнего юношу без сознания обнаружили на улице прохожие. М мальчик оказался учеником одной из частных школ Омска, сообщает OM1.

Школьник находился в невменяемом состоянии — периодически терял сознание, ему вызвали скорую помощь.

Медики диагностировали у школьника токсикологическое отравление неизвестным веществом, указывает Газета.Ru. Юношу госпитализировали.

Ведется разбирательство — опрашиваются друзья пострадавшего и свидетели.

Ранее студента увезли с занятий на скорой после отравления неизвестным веществом.

Молодому человеку неожиданно стало плохо.

Медики диагностировали у пострадавшего отравление. Но определить, каким веществом отравился 16-летний студент, не смогли.