На улице города-миллионника нашли школьника без сознания

Школьник находился в невменяемом состоянии — периодически терял сознание, ему вызвали скорую помощь.
Медики диагностировали у школьника токсикологическое отравление неизвестным веществом, указывает Газета.Ru. Юношу госпитализировали.
Ведется разбирательство — опрашиваются друзья пострадавшего и свидетели.
Ранее студента увезли с занятий на скорой после отравления неизвестным веществом.
Молодому человеку неожиданно стало плохо.
Медики диагностировали у пострадавшего отравление. Но определить, каким веществом отравился 16-летний студент, не смогли.