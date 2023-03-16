17 марта
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Происшествия

Студента увезли с занятий на скорой после отравления неизвестным веществом

Студента транспортной академии Санкт-Петербурга увезли на скорой помощи в тяжелом состоянии прямо с занятий, пишут «Невские новости».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Молодому человеку неожиданно стало плохо.

Медики диагностировали у пострадавшего отравление. Но определить, каким веществом отравился 16-летний студент, пока не смогли.

Молодой человек находится в реанимации под постоянным контролем медиков.

Ранее отравились неизвестным веществом столичные врачи и жильцы многоквартирного дома. Проживающие в доме почувствовали недомогание и вызвали скорую помощь.

Но врачам, которые приехали на вызов, стало тоже плохо. Проживающих в этом же подъезде людей вывели на улицу.

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