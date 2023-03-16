Студента увезли с занятий на скорой после отравления неизвестным веществом

Молодому человеку неожиданно стало плохо.
Медики диагностировали у пострадавшего отравление. Но определить, каким веществом отравился 16-летний студент, пока не смогли.
Молодой человек находится в реанимации под постоянным контролем медиков.
Ранее отравились неизвестным веществом столичные врачи и жильцы многоквартирного дома. Проживающие в доме почувствовали недомогание и вызвали скорую помощь.
Но врачам, которые приехали на вызов, стало тоже плохо. Проживающих в этом же подъезде людей вывели на улицу.