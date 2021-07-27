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Происшествия

Девочка погибла в лобовом ДТП в Алтайском крае, еще шесть человек пострадали

27 июля на трассе К-08 в Немецком национальном районе Алтайского края на встречной полосе столкнулись две иномарки. Погибла маленькая девочка, еще шесть человек получили травмы.

Авария в Немецком национальном районе.
Авария в Немецком национальном районе.
22.mchs.gov.ru

ДТП произошло около полудня на на 178 км автодороги «Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница с Республикой Казахстан».

35-летний мужчина за рулем Kia Rio выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lexus RX300 под управлением 37-летней женщины, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Авария в Немецком национальном районе.
Авария в Немецком национальном районе.
Barnaul22

Пассажирка Kia, девочка 2013 года рождения от полученных травм скончалась на месте до приезда медиков. Водитель этого же авто и пассажиры: 34-летний мужчина и женщины 34 и 26 лет получили травмы. Пострадавших госпитализировали.

Водитель и несовершеннолетний пассажир Lexus также получили телесные повреждения и попали в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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