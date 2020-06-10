Маленькая девочка попала под колеса автомобиля в барнаульском дворе

Девочка вышла из-за стоящего автомобиля и попала под колеса проезжающей машины.
Ребенку потребовалась госпитализация.
За пять месяцев 2020 года в Барнауле с участием несовершеннолетних произошло 36 происшествий, в которых 38 детей получили травмы различной степени тяжести. В качестве пешеходов пострадали 22 ребенка — 10 ДТП произошли во дворах.
В Госавтоинспекции просят родителей каждый день напоминать своим детям о соблюдении правил дорожного движения.
Находясь на проезжей части, в том числе во дворе, категорически запрещается выбегать из-за препятствий. Водитель не сможет среагировать мгновенно и затормозить, если перед капотом автомобиля резко появляется человек.
Водителям в свою очередь также следует быть готовыми к внезапному появлению детей и заранее снижать скорость при въезде в жилую зону.