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Происшествия

Маленькая девочка попала под колеса автомобиля в барнаульском дворе

9 июня во дворе дома № 244 на ул. Юрина автомобиль сбил 9-летнюю девочку, рассказали в барнаульской ГИБДД.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Дмитрий Кудрявцев

Девочка вышла из-за стоящего автомобиля и попала под колеса проезжающей машины.

Ребенку потребовалась госпитализация.

За пять месяцев 2020 года в Барнауле с участием несовершеннолетних произошло 36 происшествий, в которых 38 детей получили травмы различной степени тяжести. В качестве пешеходов пострадали 22 ребенка — 10 ДТП произошли во дворах.

В Госавтоинспекции просят родителей каждый день напоминать своим детям о соблюдении правил дорожного движения.

Находясь на проезжей части, в том числе во дворе, категорически запрещается выбегать из-за препятствий. Водитель не сможет среагировать мгновенно и затормозить, если перед капотом автомобиля резко появляется человек.

Водителям в свою очередь также следует быть готовыми к внезапному появлению детей и заранее снижать скорость при въезде в жилую зону.

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