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Происшествия

10-летняя девочка скончалась у стоматолога

В Тольятти 10-летняя девочка скончалась на приеме у стоматолога, пишет samara.kp.ru.

Врач. Стоматолог.
Врач. Стоматолог.
СС0

У ребенка очень сильно заболел зуб. Медики начали операцию, но в какой-то момент стали суетится и бегать по кабинетам. Через некоторое время стало известно, что девочка умерла.

По предварительным данным источников в правоохранительных органах, смерть произошла после того, как девочке ввели наркоз.

Тело девочки забрали для выявления причины смерти. Экспертам предстоит выяснить, были ли у нее противопоказания, болезни и проводились ли в клинике нужные обследования.

Представители клиники отказалась от комментариев по этому поводу.

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