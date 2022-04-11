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Происшествия

Тело 8-летней девочки достали из реки в Алтайском крае

8 апреля в Алтайском крае утонула 8-летняя девочка. Она с друзьями гуляла на берегу реки Сараса, но поскользнулась и упала в воду. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС.

Поиски на водоеме.
Поиски на водоеме.
https://t.me/mchs_altkray

Трагедия случилась в селе Сараса Алтайского района. Около 19:00 трое детей 5, 6 и 8 лет гуляли одни по берегу реки.

Внезапно старшая девочка поскользнулась и упала в воду. Дети пытались ее спасти, но не смогли оказать помощь.

Девочку унесло течением.

Глубина речки в месте падения ребенка составляет 1,5−2 метра, ширина 7−10 метров. На реке наблюдается сильное течение.

«На место происшествия выезжали водолазы Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им. В.В. Зюкова. К поисковым работам присоединились волонтеры. В субботу тело ребенка было извлечено из воды», — рассказали спасатели.

Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

МЧС напоминает, что маленьких детей категорически нельзя оставлять одних около водоемов.

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