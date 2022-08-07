8 августа
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Происшествия

17-летняя девушка погибла, упав с аттракциона в Орле

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели 17-летней девушки на аттракционе в Орле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Орловской области.

Карусель
Карусель
СУ СКР по Орловской области

«6 августа 2022 года несовершеннолетняя в ходе катания на аттракционе „Орбита“, расположенном на территории городского парка культуры и отдыха, выпала из указанного аттракциона, в результате чего погибла», — уточнили следователи.

По словам очевидцев, при движении карусели девушка не удержалась в кресле и упала на асфальт, получив смертельные травмы.

Сейчас силовики выясняют все обстоятельства трагедии. В случившемся усмотрели признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Максимальное наказание по данной статье предусматривает до шести лет колонии со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ребенок получил травму на комплексе веревочных трасс «Веревкино-парк» в Новоалтайске. Девочка запуталась в страховочных тросах и получила травму шеи. С признаками асфиксии ребенка госпитализировали.

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