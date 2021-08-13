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Происшествия

16-летняя девушка пропала в Алтайском крае

31 июля 16-летняя Анжела Глинская вышла из дома в Славгороде и пропала. В СУ СКР по Алтайскому крае завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) из-за ее исчезновения.

Поиски пропавших.
Поиски пропавших.
"Лиза Алерт" Алтайский край.

По данным следствия, подросток может находиться Новосибирске. Ранее девушка не раз покидала место своего постоянного жительства.

Приметы

  • на вид 15−16 лет,
  • рост 160−165 см,
  • среднего телосложения,
  • волос темный крашеный,
  • глаза карие,
  • на носу имеется пирсинг, на мочках ушей по три прокола, в каждом по серьге.

Была одета

  • топ розового цвета,
  • джинсы синие,
  • кроссовки белые.

Следственные органы обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, позвонить по телефонам: в Барнауле 8 (385 2) 29−80−02, в Славгороде 8 (38568) 5−01−41, 5−01−42 или 02.

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