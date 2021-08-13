16-летняя девушка пропала в Алтайском крае

По данным следствия, подросток может находиться Новосибирске. Ранее девушка не раз покидала место своего постоянного жительства.
Приметы
- на вид 15−16 лет,
- рост 160−165 см,
- среднего телосложения,
- волос темный крашеный,
- глаза карие,
- на носу имеется пирсинг, на мочках ушей по три прокола, в каждом по серьге.
Была одета
- топ розового цвета,
- джинсы синие,
- кроссовки белые.
Следственные органы обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, позвонить по телефонам: в Барнауле 8 (385 2) 29−80−02, в Славгороде 8 (38568) 5−01−41, 5−01−42 или 02.