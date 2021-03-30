88-летняя пенсионерка из Барнаула подарила мошенникам более 4 млн рублей

Очередной жертвой телефонных мошенников стала 88-летняя пенсионерка из столицы Алтайского края. В течение нескольких дней она переводила неизвестным свои личные сбережения. Всего мошенники выманили у старушки 4,26 млн рублей.

О печальном случае очередного мошенничества сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю. Мошенническая схема была на редкость простой.

В один из мартовских дней бабушке позвонили неизвестные и представились сотрудниками полиции. Они сказали, что все накопления у пенсионерки в опасности и посоветовали ей перевести всю сумму на безопасный счет в банкомате. При этом взялись помочь старушке. На протяжении четырех дней потерпевшая переводила личные накопления на счета в разных банкоматах, следуя указаниям, которые поступали ей по телефону.

Только расставшись почти со всеми сбережениями бабушка поняла, что стала жертвой мошенников, после чего обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».