16-летняя россиянка родила в уличном туалете, умертвила ребенка и умерла сама

ЧП произошло в Славянске-на-Кубани. Подросток встречалась с парнем постарше, но отношения продлились недолго. Через какое-то время после расставания она узнала, что беременна.
Она долго скрывала свое положение от матери, но в итоге прятать живот оказалось невозможно. Мать не стала ставить дочь на учет в женскую консультацию.
Девушка родила в уличном туалете во дворе дома.
«Родила девочку. Но потом юная мать положила ребенка на подушку лицом вниз, малыш просто задохнулся. Кроху выбросили на улицу. А у самой девочки после родов открылось сильное кровотечение», рассказывает источник издания.
Даже после этого мать не вызвала медиков. Боли мучали девочку три дня, в итоге она умерла,, пишет Znak.com.
Мать подростка просто боялась шумихи, потому скорую не вызвала, пыталась остановить кровотечение самостоятельно. Но когда дочь перестала подавать признаки жизни, женщина позвонила в скорую. Однако медики только зафиксировали смерть и сообщили обо всем в полицию.
Полиция проводит проверку.