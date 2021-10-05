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Происшествия

16-летняя россиянка родила в уличном туалете, умертвила ребенка и умерла сама

В Краснодарском крае 16-летняя девушка родила в уличном туалете, задушила новорожденного, после чего скончалась от потери крови, сообщает «КП».

Младенец, ребенок.
Младенец, ребенок.
CC0

ЧП произошло в Славянске-на-Кубани. Подросток встречалась с парнем постарше, но отношения продлились недолго. Через какое-то время после расставания она узнала, что беременна.

Она долго скрывала свое положение от матери, но в итоге прятать живот оказалось невозможно. Мать не стала ставить дочь на учет в женскую консультацию.

Девушка родила в уличном туалете во дворе дома.

«Родила девочку. Но потом юная мать положила ребенка на подушку лицом вниз, малыш просто задохнулся. Кроху выбросили на улицу. А у самой девочки после родов открылось сильное кровотечение», рассказывает источник издания.

Даже после этого мать не вызвала медиков. Боли мучали девочку три дня, в итоге она умерла,, пишет Znak.com.

Мать подростка просто боялась шумихи, потому скорую не вызвала, пыталась остановить кровотечение самостоятельно. Но когда дочь перестала подавать признаки жизни, женщина позвонила в скорую. Однако медики только зафиксировали смерть и сообщили обо всем в полицию.

Полиция проводит проверку.

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