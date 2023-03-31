77-летняя сибирячка оказалась одна в гниющем и плесневеющем доме

Вода в комнатах поднялась до 40 см. Полы вздулись и местами провалились, обои и шторы отсырели, а в подвале завелись лягушки.
Повсюду черная плесень, гнилые стены, а в огороде пруд. Пенсионерке приходится ходить дома в куртке и резиновых сапогах.
Спасатели откачивают воду насосом не первый раз. Но помогает мало — здание, которому уже 70 лет, оказалось в низине из-за старости и насыпных участков соседей.
Фактически дом 77-летней женщины давно стал аварийным — спасатели предупреждают, что даже после откачки воды находиться в нем опасно. Но юридически со зданием все в порядке.
Переезжать пенсионерке некуда. Дочь много лет на пенсии по инвалидности, едва передвигается сама и поднимает троих детей. Внуки не горят желанием помогать.
Поддержку пожилая женщина получает только от соседки, которая готова даже предоставить Галине ночлег. Но это лишь временная мера.
Местные телеканалы уже снимали о пенсионерке сюжет. Тогда администрация пообещала помочь, но как только шум вокруг ситуации стих, чиновники забыли про обещания.
Ранее похожую ситуацию наблюдали в Алтайском крае. Утонул целый поселок рядом с Барнаулом.