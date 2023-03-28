28 марта
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Происшествия

Дома алтайского поселка утонули в талых водах

Жители поселка Новый в Первомайском районе жалуются, что их дома по колено затопили талые воды. Видео опубликовали в группе «В курсе 22»

Затопление поселка.
Затопление поселка.
"В Курсе 22"

Поселок Новый находится недалеко от Барнаула.

По словам замглавы администрации района Алексея Никулина, власти уже выехали на место. Он рассказал, что с такой проблемой столкнулись несколько населенных пунктов. В данный момент воду пытаются отвести.

Местные жители засняли несколько придомовых участков и улицы поселка. Вода доходит взрослым по колено, они вынуждены брать детей на руки, чтобы перейти дорогу.

Конуру дворовой собаки затопление тоже не обошло стороной. Псу приходится сидеть в холодной мокрой луже.

Впрочем, как и людям. Один собственник утверждает, что у него 30 см воды в доме. У других людей слой воды достигает 20 см. Не исключено, что это обернется заболеваниями и плесенью, которая впоследствии также ухудшит состояние здоровья жильцов.

Никулин при этом заверяет, что техника в поселке уже третий день расчищает водоотводные каналы. Он также отметил, что все дело в снежной зиме, которая пришла на мерзлую после прошедших дождей землю.

«Техника работает, планы есть, они выполняются. Но стихия пока сильнее, чем мы», — добавил чиновник.

Ранее на улицах Барнаула вместе со снегом исчезли дороги. Талые воды сильно затопили улицы и размыли их до глубоких ям, в которых пропадают автомобили.

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