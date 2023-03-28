Дома алтайского поселка утонули в талых водах

Жители поселка Новый в Первомайском районе жалуются, что их дома по колено затопили талые воды. Видео опубликовали в группе «В курсе 22»

Поселок Новый находится недалеко от Барнаула.

По словам замглавы администрации района Алексея Никулина, власти уже выехали на место. Он рассказал, что с такой проблемой столкнулись несколько населенных пунктов. В данный момент воду пытаются отвести.

Местные жители засняли несколько придомовых участков и улицы поселка. Вода доходит взрослым по колено, они вынуждены брать детей на руки, чтобы перейти дорогу.

Конуру дворовой собаки затопление тоже не обошло стороной. Псу приходится сидеть в холодной мокрой луже.

Впрочем, как и людям. Один собственник утверждает, что у него 30 см воды в доме. У других людей слой воды достигает 20 см. Не исключено, что это обернется заболеваниями и плесенью, которая впоследствии также ухудшит состояние здоровья жильцов.

Никулин при этом заверяет, что техника в поселке уже третий день расчищает водоотводные каналы. Он также отметил, что все дело в снежной зиме, которая пришла на мерзлую после прошедших дождей землю.

«Техника работает, планы есть, они выполняются. Но стихия пока сильнее, чем мы», — добавил чиновник.

Ранее на улицах Барнаула вместе со снегом исчезли дороги. Талые воды сильно затопили улицы и размыли их до глубоких ям, в которых пропадают автомобили.