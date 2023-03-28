На улицах Барнаула вместе со снегом исчезли дороги

Жительница Барнаула пожаловалась, что на улице Школьная провалилась дорога. По ее словам, туда чуть не упал ее ребенок.
В такую яму попал легковой автомобиль. У него оторвались бампер и фара.
Недовольны жильцы улицы 1 Мая. В районе дома 27а каждый год дорога погружается под воду. Местным жителям приходится самостоятельно прокладывать себе путь и класть доски и даже двери.
Однако, по словам очевидцев, пешеходы все равно проваливают по щиколотку в воду.
Дорога на улице 1 Мая
Инцидент Барнаул
Дорога на улице 1 Мая
Инцидент Барнаул
Ранее в Минтранс озвучили, какие проблемы алтайских дорог решат в текущем году.