Минтранс освещает путь. Какие проблемы алтайских дорог решат в текущем году

Дорожный фонд Алтайского края в 2023 году увеличился на 1,5 млрд рублей, превысив планку 16 млрд. На что будут потрачены эти деньги и как будет развиваться дорожная сеть Алтайского края, рассказал глава регионального Минтранса Антон Воронов.

Дороги , мосты , освещение

Он напомнил, что в предыдущем году были достигнуты рекордные показатели по использованию дорожного фонда, поэтому план на текущий год поставлен достаточно высокий.

Антон Воронов,

министр транспорта АК:

У нас в планах — обратить внимание на 606 км дорог в капитальном исполнении, отремонтировать 36 искусственных сооружений (мосты и водопропускные трубы) и построить электроосвещение протяженностью чуть более 37 км. В основном, освещаться будут участки, проходящие через населенные пункты.

Алтайский край занимает первое место в России по протяженности дорожной сети и примерно половина дорог находится не в асфальтобетонном исполнении.

Антон Воронов , министр транспорта Алтайского края. altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

Во что трансформируется нацпроект БКД

С 2023 года в дорожной отрасли края появилось понятие «опорная сеть», именно на ее развитии будет делаться основной акцент. В нее входит более 2000 км дорог, соединяющих регион с другими субъектами РФ и соседними странами.

Антон Воронов отметил, что в опорную сеть входят наиболее оживленные участки региональной дорожной сети, которые следует привести в 85% соответствие нормативам к концу 2028 года. Фактически, в проект развития этой опорной сети плавно трансформируется нацпроект БКАД, который заканчивается в 2024 году.

Финансовые вопросы

Основные торговые процедуры в активной фазе. Тендеры по федеральным средствам почти все завершены, по краевым торги еще идут. В настоящее время ведется заготовка необходимых материалов, физические же работы на дорогах традиционно стартуют примерно в конце апреля.

Инертные материалы за минувший год подорожали на 10−15%, но контрактовка ведется заранее, поэтому данные колебания для отрасли существенными не станут.

Механизм начисления НДПИ на щебень изменился, это привело к его удорожанию примерно на 10 рублей за тонну. При средней стоимости тонны 1000 рублей подорожание также оказалось незначительным.

Налоги. Деньги. Прибыль. unsplash.com

Барнаульские мегапроекты

Готовится проектная документация по развязке на Змеиногорском тракте, начало работ ожидается в конце марта-начале апреля. Значительных ограничений движения или его остановки на участке строительства не планируется.

Расширять ведущие к развязке подъездные пути пока тоже не станут. По словам Антона Воронова, проект должен быть завершен в 2024 году, после этого возможно обсуждение модернизации и прилегающих к развязке дорог.

Что касается путепровода на проспекте Ленина, министр подтвердил, что его ввод по-прежнему ожидается в октябре-ноябре текущего года, а рисков срыва сроков не просматривается.