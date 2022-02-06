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Происшествия

25-летняя сибирячка выпила семь литров пива и отравила грудным молоком двухмесячную дочь

Жительница Забайкалья 1996 года рождения накормила двухмесячную дочь грудным молоком. Перед этим она выпила не меньше семи литров пива. Малышка скончалась от отравления.

Грудное вскармливание
Грудное вскармливание
СС0

По версии следствия, в ноябре 2021 года женщина во время застолья употребила алкоголь и накормила двухмесячную дочь грудным молоком.

В итоге девочка умерла от отравления алкоголем. На допросе женщина пояснила, что за день выпила не менее семи литров пива, пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на региональный СК.

Также женщина угрожала ножом врачу скорой помощи, который приехал к ней на вызов.

В отношении матери завели дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и «Угроза убийством». Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Отравление молоком грудных младенцев — не единичный случай. Год назад в Горно-Алтайске мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, накормила грудным молоком сына 2020 года рождения. Ребенок скончался.

На суде женщина раскаялась и полностью признала свою вину. Ее приговорили к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

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