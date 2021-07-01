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Происшествия

16-летняя сибирячка зарезала подростка в центре города

Конфликт в Братске между 14-летним школьником и 16-летней девочкой закончился гибелью мальчика от удара ножом в область сердца, сообщает региональный следком.

Нож, убийство.
Нож, убийство.
CC0

Известно, что 30 июня 14-летний подросток гулял с друзьями в центре города. В какой-то момент между ним и 16-летней девочкой произошёл словесный конфликт.

Во время перепалки мальчик оскорбил девушку, сообщает телеканал «360». Та в ответ достала из кармана нож-бабочку и нанесла подростку ножевое ранение в область сердца.

Очевидцы незамедлительно вызвали скорую помощь. Подросток скончался по пути в больницу.

Издание сообщает, что девушка и парень не были знакомы до инцидента.

Подозреваемая скрылась с места преступления, но сотрудникам полиции удалось ее найти. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

По информации СКР, девушка ранее привлеклась к уголовной ответственности за кражу и состоит на учёте в ПДН.

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