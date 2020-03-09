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Происшествия

85-летняя жительница Барнаула не позволила мошеннику надуть себя на миллион

Барнаульская бабушка 1935 года рождения дала жесткий отпор мошенникам, которые ночью по телефону вымогали у нее крупную сумму денег, сообщает сайт ГУ МВД по Алтайскому краю.

Осторожно! Как "притворяются" мошенники.
Осторожно! Как "притворяются" мошенники.
архив Нотариальной палаты АК

Звонок в квартире пенсионерки раздался ночью. Мошенник представился сотрудником полиции.

Он сначала шокировал бабушку тем, что ее дочь совершила только что наезд на пешехода. И чтобы избежать тюрьмы женщина должна заплатить за дочь 1 млн рублей.

Лжеполицейский предложил перевести эти деньги на банковский счет. Однако он не на ту напал. Бабушка прервала разговор, позвонила дочери и убедилась в том, что ее попытались обмануть.

По факту ночного происшествия возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и по ч. 3 статьи 159 УК РФ (Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере).

Может быть, преступника и не найдут. Но денежные сбережения у барнаульской пенсионерки по-прежнему целы.

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