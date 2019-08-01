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Происшествия

80-летнюю россиянку подозревают в тройном убийстве

В Хабаровске 80-летнюю пенсионерку подозревают в тройном убийстве соседей, в том числе восьмилетней девочки. Дело отправлено в суд, сообщает «Интерфакс».

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Представитель СУСК РФ по Хабаровскому краю уточнил, что женщине предъявлены обвинения по двум статьям — об убийстве и надругательстве над телами умерших (пп. «а, в» ч. 2. ст. 105 и ч. 1 ст. 244 УК РФ).

В поле зрения следователей пенсионерка попала после убийства 52-летнего мужчины, который снимал у нее комнату. Женщина дала признательные показания.

Затем следствие выявило еще два эпизода, пишет bfm.ru.

«В частности, была доказана причастность женщины к убийству восьмилетней девочки, которая жила с ней в одном подъезде, и 77-летней женщины, которая временно проживала в квартире обвиняемой», — заключил представитель СК.

Ряд СМИ опубликовали информацию о том, что женщина якобы была каннибалом, но потом следователи это опровергли.

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