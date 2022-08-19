Левый похоронный. Помощника судьи заключили под стражу по обвинению в убийстве

Следственный комитет по Омской области завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего Артема Саркисяна. Помощника судьи Кировского райсуда обвиняют в убийстве незнакомца. В мае его заключили под стражу. Об этом сообщает Om1.ru .

Убийство произошло 1 мая. 39-летний обвиняемый отдыхал в ресторане «Малибу» и употреблял много спиртного. После чего без объяснения причин начал избивать 29-летнего парня. Нанесенные травмы оказались несовместимы с жизнью, и молодой человек скончался на месте.

Как уточняет «Город 55», мужчина пытался покинуть место преступления. Он не успел скрыться, и сотрудники Росгвардии нашли его недалеко от ресторана. Силовики обнаружили пятна крови на его одежде, и подозреваемый не смог объяснить их происхождение.

Вину Саркисян не признал, однако отмечается, что против него было достаточно доказательств.

В отношении Артема Саркисяна возбудили уголовное дело по статье «Убийство». По ходатайству следствия суд отправил его под арест.