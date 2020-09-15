Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 сентября 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

«Лежал в колее»: стали известны подробности наезда товарного поезда на подростка в Камне-на-Оби

Машинист товарного поезда, который 14 сентября сбил подростка в Камне-на-Оби, рассказал подробности аварии.

Товарняк сбил подростка в Камне-на-Оби.
Товарняк сбил подростка в Камне-на-Оби.
https://izvestiy-kamen.ru/

Машинист увидел, что в колее второго пути лежит человек, и предпринял экстренное торможение, пишут «Каменские известия». Расстояние было слишком маленьким и предотвратить наезд не удалось.

Подросток получил серьезные травмы, но остался жив. Он находится в Каменской ЦРБ.

Также известно, что в это утро школьник не был на учебе. Рюкзак со школьными принадлежностями нашли внизу около лестницы, ведущей на насыпь в технический карман.

Как пояснили в подразделении по делам несовершеннолетних, ни сам мальчик, ни его родители на профилактических учетах не состояли.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость