«Лежал в колее»: стали известны подробности наезда товарного поезда на подростка в Камне-на-Оби

Машинист увидел, что в колее второго пути лежит человек, и предпринял экстренное торможение, пишут «Каменские известия». Расстояние было слишком маленьким и предотвратить наезд не удалось.

Подросток получил серьезные травмы, но остался жив. Он находится в Каменской ЦРБ.

Также известно, что в это утро школьник не был на учебе. Рюкзак со школьными принадлежностями нашли внизу около лестницы, ведущей на насыпь в технический карман.

Как пояснили в подразделении по делам несовершеннолетних, ни сам мальчик, ни его родители на профилактических учетах не состояли.