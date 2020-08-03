Лихач на Porsche Cayenne в Алтайском крае пытался сбежать от пограничников и угодил в ров

Пограничный наряд заметил автомобиль, двигающийся на высокой скорости в сторону российской границы. Пограничники начали погоню, но она оказалась недолгой. На пути у нарушителя оказалось инженерное заграждение — противотранспортный ров, куда и угодил его дорогой автомобиль.
Судя по фото, сильно он не пострадал.
В процессе выяснения личности нарушителя (документов у него при себе не было) выяснилось, что еще в 2016 году он привлекался к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) и получил 2 года условно.
Теперь в его отношении возбудили уголовное дело, и условный срок может обернуться реальным.