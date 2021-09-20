Лишь «грибок в триколоре» смог остановить водителя, разнесшего детскую площадку на Алтае

Жительница дома на улице Ткацкой рассказала, что инцидент произошел ночью.
«Это часа в три ночи. Я слышала грохот, сильный такой, страшный», — отметила женщина, рассматривая следы от автомобиля на газоне и разбросанные ветки с кусками заборчика.
Судя по фото и видео, неизвестный водитель не заметил, что дорога уходит в сторону, или состояние не позволило заметить.
Пилот автомобиля снес ограждение, пролетел газон и тротуар и приземлился на детскую площадку.
Серебристый аппарат остановил лишь «грибок» в песочнице, причем ценой целостности собственной конструкции.
О состоянии водителя пока ничего не известно, как и о том, остался ли он на месте ДТП или покинул место высадки.