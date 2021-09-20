Лишь «грибок в триколоре» смог остановить водителя, разнесшего детскую площадку на Алтае

В Горно-Алтайске ночью 20 сентября водитель не вписался в поворот и протаранил детскую площадку во дворе дома, зацепив по пути кусты и забор, сообщает gorno_altaysk_one .

Жительница дома на улице Ткацкой рассказала, что инцидент произошел ночью.

«Это часа в три ночи. Я слышала грохот, сильный такой, страшный», — отметила женщина, рассматривая следы от автомобиля на газоне и разбросанные ветки с кусками заборчика.

Судя по фото и видео, неизвестный водитель не заметил, что дорога уходит в сторону, или состояние не позволило заметить.

Пилот автомобиля снес ограждение, пролетел газон и тротуар и приземлился на детскую площадку.

Серебристый аппарат остановил лишь «грибок» в песочнице, причем ценой целостности собственной конструкции.

О состоянии водителя пока ничего не известно, как и о том, остался ли он на месте ДТП или покинул место высадки.