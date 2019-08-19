Лишала еды и била лопатой. На Алтае многодетную мать осудили за истязания пасынков

37-летняя женщина, несколько лет истязавшая пасынков, признана виновной в преступлении, предусмотренном статьей 117 УК РФ: причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев. Срок она получила условный — 3,5 года.

Как сообщили в краевом СУСКе, жительница одного из сел Бурлинского района воспитывала пятерых своих детей и двух сыновей мужа от предыдущего брака. И вот над этими чужими детьми она систематически издавалась — морально и физически.

Лишала их пищи, не допускала к общему столу. Ежедневно по несколько часов они стояли на улице. В том числе стоя готовили домашнее задание, а спали на полу. Мальчиков она била даже по незначительному поводу, в том числе лопатой, палкой, металлическими ключами, руками и ногами.

А вот родной отец не замечал или не хотел замечать этого. В результате подобного обращения ребята отставали от сверстников в физическом развитии, голодали, выпрашивали еду у посторонних лиц, доедали остатки пищи за детьми в школьной столовой, находились в подавленном состоянии.

В ходе расследования подростки были изъяты из семьи, отец детей ограничен в родительских правах. Сейчас дети живут с бабушкой, получают необходимый уход и питание, значительно набрали в росте и весе.

Женщина на суде свою вину признала частично. Себя она оправдывала тем, что воспитательные меры были необходимы. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей деянии и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г» ч.2 ст. 117 УК РФ: истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетнего и лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного.