Лишали свободы и попрали безопасность. Врачей новоалтайской больницы покарают по уголовной статье

Уголовное дуло о ненадлежащем оказании медицинских услуг возбудили в Алтайском крае. Вопиющая ситуация вскрылась в городской больнице Новоалтайска.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, по результатам доследственной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также о незаконном лишении свободы.

«По данным следствия, в декабре 2020 года сотрудники КГБУЗ „Городская больница г. Новоалтайска“ оказывали услуги не отвечающие требованиям безопасности потребителей, а так же совершили незаконное лишение свободы, не связанное с похищением в отношении нескольких лиц, находящихся в учреждении на лечении», — указывают в СКР.

Правоохранители установят обстоятельства произошедшего и дадут юридическую оценку действиям врачей.

Отметим, что накануне депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов на своей странице в Instagram заявил, что «виновные будут наказаны».

Комментируя видео, снятое в больнице, он рассказал, что «с больными, поступившими в отделение на 5 этаж, не просто грубо обращаются, а используют нецензурные ругательства, привязывают к кровати, морят голодом и жаждой".

Такое, разумеется, недопустимо по отношению к людям. Тем более от людей, дававших «клятву Гиппократа»!