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Происшествия

Лишенный прав таксист устроил ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск

1 марта в Искитимском районе Новосибирской области на Чуйском тракте водитель Renault Logan попал в ДТП на встречной полосе. Как оказалось, мужчина бы лишен прав, пишет Бердск-Онлайн.

ДТП в Искитимском районе Новосибирской области.
ДТП в Искитимском районе Новосибирской области.
ГИБДД по НСО / berdsk-online.ru

Судя по фото с места, водитель работал таксистом в «Яндекс такси». Как сообщили в ГИБДД, 32-летний лишенный права управления транспортными средствами мужчина следовал со стороны Барнаула в сторону Новосибирска.

На 73 км трассы он выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Carina под управлением 60-летнего мужчины.

ДТП в Искитимском районе Новосибирской области.
ДТП в Искитимском районе Новосибирской области.
ГИБДД по НСО / berdsk-online.ru

Пострадали оба водителя и 62-летняя пассажирка Toyota.

Около 9:00 2 марта в Черепановском районе произошло смертельное ДТП. Один человек погиб, трое получили травмы.

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