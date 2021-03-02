1 марта в Искитимском районе Новосибирской области на Чуйском тракте водитель Renault Logan попал в ДТП на встречной полосе. Как оказалось, мужчина бы лишен прав, пишет Бердск-Онлайн .

Судя по фото с места, водитель работал таксистом в «Яндекс такси». Как сообщили в ГИБДД, 32-летний лишенный права управления транспортными средствами мужчина следовал со стороны Барнаула в сторону Новосибирска.

На 73 км трассы он выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Carina под управлением 60-летнего мужчины.

ДТП в Искитимском районе Новосибирской области. ГИБДД по НСО / berdsk-online.ru

Пострадали оба водителя и 62-летняя пассажирка Toyota.

Около 9:00 2 марта в Черепановском районе произошло смертельное ДТП. Один человек погиб, трое получили травмы.